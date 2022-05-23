Стало известно новое название «Макдоналдса» в России

По данным собеседника газеты, материнская корпорация McDonald’s принимала участие в разработке бренда. Меню в ресторанах концептуально останется прежним: названия блюд, скорее всего, будут максимально приближены к прежним. Кроме того, источник сообщил, что сделка по продаже ресторанов российскому собственнику предполагает, что спустя некоторые время американская McDonald’s сможет выкупить свои активы обратно: у компании есть соответствующий опцион.

Источник также подтвердил, что сделка по передаче ресторанов завершилась. «Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в Россию», — подчеркнул он.