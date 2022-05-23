Гигантская яхта, самолет, усадьбы и дворцы: как разделят имущество Усманов и Винер при разводе

Сегодня на мировом участке №205 прошло слушание по делу развода Алишера Усманова и Ирины Винер, на котором супругам было дано две недели на принятие окончательного решения. Дела по совместно нажитому имуществу в этой инстанции не решаются, однако паре, несомненно, есть что поделить. Особняки, больше похожие на дворцы, виллы и замки в России и за границей, а также невероятная яхта и один из самых дорогих самолетов в мире.

Особняк в Юрмале

Девять лет назад миллиардер стал владельцем двухэтажного особняка в Юрмале. Выход к Рижскому заливу, бассейн и сад, белые колонны и нежно-голубые стены. Вилла поражает своим великолепием. Говорят, недвижимость обошлась бизнесмену в 4 миллиона евро. Сумма внушительная, но покупка стоила того, ведь особняк приобретался в качестве подарка для любимой супруги — Ирины Винер.

Усадьбы в Англии

Особняк №1

Еще более впечатляющи владения Алишера Бурхановича в Великобритании. Одним из них является старинный комплекс XIX века, ранее принадлежавший бывшему эмиру Катара. Участок, размером в 45 соток, находится неподалеку от Хэмпстедского парка и стадиона Arsenal.

К дворцу дополнительно пристроили дом для прислуги и комплекс, состоящий из бассейна и хамама. Недвижимость обошлась Усманову в 48 миллионов фунтов стерлингов.

Особняк №2

Через несколько лет бизнесмен стал владельцем еще одного особняка в графстве Суррей. Он построен в 1524 году и внесен в список исторических зданий I степени. Здание находится на участке площадью более гектара. В доме десять бальных залов для приемов и шесть спален. Стоимость усадьбы оценивается в 40 миллионов долларов.

Однако, по словам представителя Усманова, имущество в Великобритании «давно передано в безотзывный траст».

Замок в Ташкенте

Кроме того, миллиардер владеет огромным роскошным особняком в Ташкенте. Территория особняка имеет подземный паркинг и объемный гараж. На первом этаже расположены гостиная, кухня, кабинеты для совещаний, а на втором этаже находятся спальни и кинозал. Здание выполнено в средневековом стиле и напоминает цитадель.

Рублевская роскошь

Про Россию Алишер Усманов также не забывает. На Рублевке на берегу Вяземки расположен дворцовый комплекс, огромная площадь которого впечатляет: 1 гектар территории, 4 тысячи квадратных метров главного здания, 1,6 тысячи — гостевого домика с симметричными крыльями, 1,1 тысячи квадратных метров помещения изогнутой формы для охраны и гаража. К главному входу основного корпуса ведет алая ковровая дорожка, парадный холл особняка напоминает шахматную доску, а лестница на второй этаж украшена позолотой.

Усадьба в Новогорске

Супруга миллиардера живет в отдельном доме. Ирина Винер владеет большой русской усадьбой в Новогорске. Экологически чистая зона, декор с элементами русской избы и восточных мотивов — красота здания впечатляет.

Выбор местоположения не удивителен, ведь неподалеку находится Центр художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Это самая крупная площадка для занятий гимнастикой в мире. Благодаря Ирине Александровне Россия не раз выигрывала золотые медали на Олимпийских играх.

Самолет и яхта

Но не недвижимостью единой, как говорится... Именитой чете принадлежит самолет Airbus A340-300, стоимость которого точно превышает 350 миллионов, а также 156-метровая яхта Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов.