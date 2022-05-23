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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как президент Эстонии Карис пьет самогонку в Сетомаа

Limon.ee
Смотрите, как президент Эстонии Карис пьет самогонку в Сетомаа
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Президент Алар Карис вместе со своей супругой посетил народные гуляния в Сетомаа и сделал глоток местного традиционного алкогольного напитка — хансы. Президент Эстонии пообщался и с жителями Сетомаа и послушал местные песни.

«Сетомаа – особенная земля во многих смыслах», - поделился своими впечатлениями президент. 

«В самом дальнем уголке Сетомаа мы поговорили с жителями деревенского дома», - подписал фотографию президент Карис.

Ханса — это национальный алкогольный напиток народа сету, проживающего на юго-востоке Эстонии, который традиционно изготавливается из ржаного солода в домашних условиях. Градусность напитка может сильно варьироваться, но обычно она достигает более 40%.

Смотрите подробный репортаж о визите президента в Сетомаа в видео Reporter.

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