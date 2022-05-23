Жестоко разыграли. Никакой свадьбы не будет.
Жестоко разыграли: сделавший предложение Бузовой «жених» оказался подставным
Руку и сердце экс-звезде «Дома-2» предлагали на днях прямо на сцене театра. Зрелищное событие в итоге оказалось дешевым шоу.
Поющая ведущая Ольга Бузова вновь упустила шанс выйти замуж. На днях звезде отечественного шоу-бизнеса сделал предложение поклонник, но вскоре выяснилось, что он — подставной.
Громкая новость о возможной предстоящей свадьбе Бузовой пронеслась по всем СМИ и сети накануне. Прямо на сцене театра «Казино Сочи», где селебрити играла постановку «Мужчина нарасхват», высокий и стройный кавалер признался ей в любви и подарил коробочку с кольцом.
«Мое сердце принадлежит вам!» — кричал мужчина о своих чувствах, заставив Ольгу улыбаться и «пищать» от восторга.
Зрители аплодировали без остановки и кричали «Горько!». Вот только истинно преданных поклонников Бузовой этот перфоманс не впечатлил. Проведя собственное расследование, они обнаружили нечто странное: фото «влюбленного в певицу» в обнимку… с другой. Cтраницы мужчины, который представляется продюсером из Сочи, усыпаны снимками с одной юной обворожительной особой. На них «ловелас» чувствует себя раскованно, а улыбка выдает состояние истинного счастья.