Жестоко разыграли: сделавший предложение Бузовой «жених» оказался подставным

Руку и сердце экс-звезде «Дома-2» предлагали на днях прямо на сцене театра. Зрелищное событие в итоге оказалось дешевым шоу.

Поющая ведущая Ольга Бузова вновь упустила шанс выйти замуж. На днях звезде отечественного шоу-бизнеса сделал предложение поклонник, но вскоре выяснилось, что он — подставной.

Громкая новость о возможной предстоящей свадьбе Бузовой пронеслась по всем СМИ и сети накануне. Прямо на сцене театра «Казино Сочи», где селебрити играла постановку «Мужчина нарасхват», высокий и стройный кавалер признался ей в любви и подарил коробочку с кольцом.

«Мое сердце принадлежит вам!» — кричал мужчина о своих чувствах, заставив Ольгу улыбаться и «пищать» от восторга.