15 пронзительных цитат писателя-пророка Джорджа Оруэлла — о свободе, власти и будущем человечества

Считается, что многие писатели-фантасты предсказали будущее человечества. И показали, к каким последствиям приводят те или иные политические курсы, избираемые государствами. Именно поэтому сегодня все чаще вспоминают имя Джорджа Оруэлла, чьи страшные пророчества воплощаются у нас на глазах, пишет Marie Claire.