Считается, что многие писатели-фантасты предсказали будущее человечества. И показали, к каким последствиям приводят те или иные политические курсы, избираемые государствами. Именно поэтому сегодня все чаще вспоминают имя Джорджа Оруэлла, чьи страшные пророчества воплощаются у нас на глазах, пишет Marie Claire.
15 пронзительных цитат писателя-пророка Джорджа Оруэлла — о свободе, власти и будущем человечества
15 пронзительных цитат писателя-пророка Джорджа Оруэлла — о свободе, власти и будущем человечества
Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Артур Блэр) — автор одной из самых известных антиутопий XX века, романа «1984» — был сторонником демократического социализма. Он активно выступал против тоталитарных режимов, массовых репрессий, уничтожения основных прав и свобод человека. Эти взгляды нашли отражение в его произведениях, обличающих все пороки государств, построенных на системах организованной лжи.
В данном материале собраны самые яркие, пронзительные, а порой даже пугающие цитаты Джорджа Оруэлла, которые заставляют серьезно задуматься и пересмотреть отношение к миру, в котором мы живем.
- «Свобода — это право говорить людям то, чего они не хотят слышать»
- «Мы знаем, что власть никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть».
- «Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит»
- «Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда, не оставляет осадка, подобно тому, как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы».
- «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует»
- «В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлен о происходящем, меньше всех способны увидеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии: чем умнее, тем безумнее».
- «Правящая группа теряет власть по четырем причинам. Либо ее победил внешний враг, либо она правила так неумело, что массы поднимают восстание, либо она позволила образоваться сильной и недовольной группе средних, либо потеряла уверенность в себе и желание править»
- «Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не устоит»
- «Абсолютно белое, как и абсолютно черное, кажется каким-то дефектом зрения»
- «Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен»
- «Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет»
- «Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся»
- «Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно. И помните, что это — навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали»
- «Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново — столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку»
- «Но если цель — не остаться живым, а остаться человеком, тогда какая в конце концов разница? Чувств твоих они изменить не могут; если на то пошло, ты сам не можешь их изменить, даже если захочешь. Они могут выяснить до мельчайших подробностей все, что ты делал, говорил и думал, но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается неприступной».