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15 пронзительных цитат писателя-пророка Джорджа Оруэлла — о свободе, власти и будущем человечества

Limon.ee
15 пронзительных цитат писателя-пророка Джорджа Оруэлла — о свободе, власти и будущем человечества
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Джордж Оруэлл
Джордж Оруэлл Фото: Uncredited

Считается, что многие писатели-фантасты предсказали будущее человечества. И показали, к каким последствиям приводят те или иные политические курсы, избираемые государствами. Именно поэтому сегодня все чаще вспоминают имя Джорджа Оруэлла, чьи страшные пророчества воплощаются у нас на глазах, пишет Marie Claire.

Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Артур Блэр) — автор одной из самых известных антиутопий XX века, романа «1984» — был сторонником демократического социализма. Он активно выступал против тоталитарных режимов, массовых репрессий, уничтожения основных прав и свобод человека. Эти взгляды нашли отражение в его произведениях, обличающих все пороки государств, построенных на системах организованной лжи.

В данном материале собраны самые яркие, пронзительные, а порой даже пугающие цитаты Джорджа Оруэлла, которые заставляют серьезно задуматься и пересмотреть отношение к миру, в котором мы живем.

"1984" Джордж Оруэлл
"1984" Джордж Оруэлл Фото: Shutterstock
  1. «Свобода — это право говорить людям то, чего они не хотят слышать»
  2. «Мы знаем, что власть никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть».
  3. «Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит»
  4. «Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда, не оставляет осадка, подобно тому, как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы».
  5. «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует»
  6. «В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлен о происходящем, меньше всех способны увидеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии: чем умнее, тем безумнее».
  7. «Правящая группа теряет власть по четырем причинам. Либо ее победил внешний враг, либо она правила так неумело, что массы поднимают восстание, либо она позволила образоваться сильной и недовольной группе средних, либо потеряла уверенность в себе и желание править»
  8. «Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не устоит»
  9. «Абсолютно белое, как и абсолютно черное, кажется каким-то дефектом зрения»
  10. «Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен»
  11. «Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет»
  12. «Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся»
  13. «Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно. И помните, что это — навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали»
  14. «Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново — столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку»
  15. «Но если цель — не остаться живым, а остаться человеком, тогда какая в конце концов разница? Чувств твоих они изменить не могут; если на то пошло, ты сам не можешь их изменить, даже если захочешь. Они могут выяснить до мельчайших подробностей все, что ты делал, говорил и думал, но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается неприступной».
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