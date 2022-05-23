Смотрите, какие изящные девушки танцевали на приеме в честь Дня независимости Азербайджана

Обращаясь к гостям, посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов подчеркнул, что провозглашение 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики является знаменательным событием в жизни азербайджанского народа. Посол отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика одновременно была и первым образцом демократического, правового и светского государства на всём Востоке, которая предоставила женщинам право избирать и быть избранным. Было подчеркнуто, что Азербайджан, вновь провозгласивший свою независимость в 1991, столкнулся с серьезными политическими и экономическими проблемами. Посол отметил, что только после возвращения по требованию народа общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева к власти в 1993 в стране были осуществлены полномасштабные реформы, заложен прочный фундамент долгосрочного развития. И все инициативы, начатые Гейдаром Алиевым, сегодня успешно претворяются в жизнь.