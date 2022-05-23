Ко Дню независимости Азербайджана (28 мая) посольство Азербайджанской Республики в Эстонии организовало праздничный прием.
Смотрите, какие изящные девушки танцевали на приеме в честь Дня независимости Азербайджана
На церемонии, прошедшей в таллиннском отеле Radisson Collection, присутствовали министр окружающей среды Эстонии Эрки Сависаар, председатель Эстонско-Азербайджанской межпарламентской дружеской группы Свен Сестер, главы и сотрудники дипломатических представительств, а также представители эстонской общественности и представители азербайджанской диаспоры в Эстонии.
Обращаясь к гостям, посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов подчеркнул, что провозглашение 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики является знаменательным событием в жизни азербайджанского народа. Посол отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика одновременно была и первым образцом демократического, правового и светского государства на всём Востоке, которая предоставила женщинам право избирать и быть избранным. Было подчеркнуто, что Азербайджан, вновь провозгласивший свою независимость в 1991, столкнулся с серьезными политическими и экономическими проблемами. Посол отметил, что только после возвращения по требованию народа общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева к власти в 1993 в стране были осуществлены полномасштабные реформы, заложен прочный фундамент долгосрочного развития. И все инициативы, начатые Гейдаром Алиевым, сегодня успешно претворяются в жизнь.
Касаясь двусторонних отношений между Эстонией и Азербайджаном, Магеррамов охарактеризовал их как дружеские и партнерские, а в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений.
На приеме очаровательные девушки в национальных костюмах танцевали национальные танцы Азербайджана, были продемонстрировано множество вкусной продукции, производимой в этой стране и которая успешно продается в Эстонии.
Приглашенные также имели возможность ознакомиться с выставкой картин Ровшана Нура, демонстрирующую историю и удивительную красоту природы Азербайджана, и попробовать вкусные блюда азербайджанской кухни.