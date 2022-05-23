Елизавета II нарушает этикет: королева стала позволять себе много вольностей

Удалось запечатлеть, как Елизавета смеется, болтает и хлопает в ладоши – и даже обновляет макияж.

Эксперты по этикету говорят, что королевским особам запрещено поправлять макияж на людях. Нужно уйти в ванную комнату и скрыться от посторонних глаз. Но Елизавету камеры и многотысячная аудитория не смутили. Королева достала помаду и подкрасила губы.