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Елизавета II нарушает этикет: королева стала позволять себе много вольностей

Limon.ee
Елизавета II нарушает этикет: королева стала позволять себе много вольностей
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Королева Англии Елизавета II
Королева Англии Елизавета II Фото: Steve Parsons

Елизавета II вовсю готовится к платиновому юбилею на троне и посещает разные мероприятия. Недавно она стала почетным гостем на A Gallop Through History, где фотографы застукали королеву за необычным занятием, пишет Marie Claire.

Удалось запечатлеть, как Елизавета смеется, болтает и хлопает в ладоши – и даже обновляет макияж.

Королева Англии на мероприятии A Gallop Through History
Королева Англии на мероприятии A Gallop Through History Фото: Steve Parsons

Фото, как королева прилюдно подкрашивает губки, сделанное папарацци,  смотри ТУТ

Эксперты по этикету говорят, что королевским особам запрещено поправлять макияж на людях. Нужно уйти в ванную комнату и скрыться от посторонних глаз. Но Елизавету камеры и многотысячная аудитория не смутили. Королева достала помаду и подкрасила губы.

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