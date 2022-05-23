Елизавета II вовсю готовится к платиновому юбилею на троне и посещает разные мероприятия. Недавно она стала почетным гостем на A Gallop Through History, где фотографы застукали королеву за необычным занятием, пишет Marie Claire.
Елизавета II нарушает этикет: королева стала позволять себе много вольностей
Елизавета II нарушает этикет: королева стала позволять себе много вольностей
Удалось запечатлеть, как Елизавета смеется, болтает и хлопает в ладоши – и даже обновляет макияж.
Фото, как королева прилюдно подкрашивает губки, сделанное папарацци, смотри ТУТ
Эксперты по этикету говорят, что королевским особам запрещено поправлять макияж на людях. Нужно уйти в ванную комнату и скрыться от посторонних глаз. Но Елизавету камеры и многотысячная аудитория не смутили. Королева достала помаду и подкрасила губы.
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