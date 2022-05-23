Поклонники артистки высмеяли её за фото в шубе на море.
«Шубу купила, на трусы не хватило»: подписчики Волочковой обрушили на балерину лавину критики
«Шубу купила, на трусы не хватило»: подписчики Волочковой обрушили на балерину лавину критики
Анастасия не перестает провоцировать своих подписчиков. Нескончаемый поток пикантных снимков с отдыха в Турции будоражить ума поклонников.
Анастасия Волочкова опять возмутила поклонников провокационным фото. Скандальная балерина, которая отдыхает сейчас на Турцких островах, выложила снимок, на котором запечатлена в короткой шубке и с обнаженными ногами и ягодицами. Многим подписчикам даже показалось, что на Волочковой нет нижнего белья или купальника.
«Я в домиках», — подписала фото балерина.
Подписчики разразились острыми комментариями:
- «Купи уже труселя на меху»;
- «В домиках, но не в трусах»;
- «Без штанов, но в шляпе»;
- «Опять без труселей, чудо-расчудесное»;
досталось даже ногам балерины «Тапочки , носочки, балетки ….. ну нельзя выставлять такие ноги напоказ !»
Надеемся, отдых госпожи Волочковой не испортит общественное мнение.
Ключевые слова