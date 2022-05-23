«Шубу купила, на трусы не хватило»: подписчики Волочковой обрушили на балерину лавину критики

Анастасия Волочкова опять возмутила поклонников провокационным фото. Скандальная балерина, которая отдыхает сейчас на Турцких островах, выложила снимок, на котором запечатлена в короткой шубке и с обнаженными ногами и ягодицами. Многим подписчикам даже показалось, что на Волочковой нет нижнего белья или купальника.