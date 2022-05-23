Пн, 23.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«Шубу купила, на трусы не хватило»: подписчики Волочковой обрушили на балерину лавину критики

Limon.ee
«Шубу купила, на трусы не хватило»: подписчики Волочковой обрушили на балерину лавину критики
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Поклонники артистки высмеяли её за фото в шубе на море. 

Анастасия не перестает провоцировать своих подписчиков. Нескончаемый поток пикантных снимков с отдыха в Турции будоражить ума поклонников.

Анастасия Волочкова опять возмутила поклонников провокационным фото. Скандальная балерина, которая отдыхает сейчас на Турцких островах, выложила снимок, на котором запечатлена в короткой шубке и с обнаженными ногами и ягодицами. Многим подписчикам даже показалось, что на Волочковой нет нижнего белья или купальника.

«Я в домиках», — подписала фото балерина.

Подписчики разразились острыми комментариями:

  • «Купи уже труселя на меху»;
  • «В домиках, но не в трусах»;
  • «Без штанов, но в шляпе»;
  • «Опять без труселей, чудо-расчудесное»;

досталось даже ногам балерины «Тапочки , носочки, балетки ….. ну нельзя выставлять такие ноги напоказ !»

Надеемся, отдых госпожи Волочковой не испортит общественное мнение. 

Ключевые слова
Наверх