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Эстонский манекенщик принял участие в эксклюзивном показе Balenciaga: это неописуемо сильное чувство!

Limon.ee
Эстонский манекенщик принял участие в эксклюзивном показе Balenciaga: это неописуемо сильное чувство!
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Мадис на показе Balenciaga в марте в Париже.
Мадис на показе Balenciaga в марте в Париже. Фото: YANNIS VLAMOS/YANNIS VLAMOS/SIPA

Хемингуэй однажды сказал, что в каждом порту мира есть по крайней мере один эстонец. Похоже, то же самое можно сказать и о мировых подиумах.

На показе испанского люксового бренда Balenciaga, который состоялся в воскресенье, была представлена весенняя коллекция 2023 года. По словам эпатажного бренда, модный показ проходил не где-нибудь, а прямо в здании Нью-Йоркской фондовой биржи.

В шоу люксового бренда участвовал и эстонский манекенщик! Мадис Куйк участвовал в шоу Balenciaga уже в пятый раз.

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