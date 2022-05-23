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ВИДЕО ⟩ «Приятно ехать на пляж со своим домиком и наслаждаться природой»: среди эстонцев растет тенденция оборудовать дачи в микроавтобусах

Мерилин Няреп Limon.ee
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«Приятно ехать на пляж со своим домиком и наслаждаться природой»: среди эстонцев растет тенденция оборудовать дачи в микроавтобусах
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31-летняя Элис и 38-летний Ристо из Таллинна решили своими силами оборудовать дачу в микроавтобусе.
31-летняя Элис и 38-летний Ристо из Таллинна решили своими силами оборудовать дачу в микроавтобусе. Фото: Taavi Sepp

«Очень приятно ехать на пляж со своим домиком, припарковать его и наслаждаться морем, погодой и природой», — говорят 31-летняя Элис и 38-летний Ристо из Таллинна, которые решили оборудовать дом на колесах самостоятельно, пишет Elu24.

Спрашивая Элис и Ристо, как им пришла в голову идея оборудовать дачу в микроавтобусе, они смеются и говорят, на пляже. «Ристо на самом деле давно обдумывал эту идею/желание/мечту, и он мне об этом рассказал», — говорит Элис.

«Я никогда в жизни не слышал о такой вещи, как vanlife (стиль жизни, при котором люди живут в автомобиле - прим. ред.), но это казалось очень острой и освобождающей идеей. Поскольку Ристо занимается серфингом, очень приятно подъехать к пляжу со своим собственным домиком, припарковать его и наслаждаться морем, погодой и природой», — объясняет Элис.

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