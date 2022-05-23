«Очень приятно ехать на пляж со своим домиком, припарковать его и наслаждаться морем, погодой и природой», — говорят 31-летняя Элис и 38-летний Ристо из Таллинна, которые решили оборудовать дом на колесах самостоятельно, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Приятно ехать на пляж со своим домиком и наслаждаться природой»: среди эстонцев растет тенденция оборудовать дачи в микроавтобусах
«Приятно ехать на пляж со своим домиком и наслаждаться природой»: среди эстонцев растет тенденция оборудовать дачи в микроавтобусах
Спрашивая Элис и Ристо, как им пришла в голову идея оборудовать дачу в микроавтобусе, они смеются и говорят, на пляже. «Ристо на самом деле давно обдумывал эту идею/желание/мечту, и он мне об этом рассказал», — говорит Элис.
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