ВИДЕО ⟩ «Приятно ехать на пляж со своим домиком и наслаждаться природой»: среди эстонцев растет тенденция оборудовать дачи в микроавтобусах

Спрашивая Элис и Ристо, как им пришла в голову идея оборудовать дачу в микроавтобусе, они смеются и говорят, на пляже. «Ристо на самом деле давно обдумывал эту идею/желание/мечту, и он мне об этом рассказал», — говорит Элис.

«Я никогда в жизни не слышал о такой вещи, как vanlife (стиль жизни, при котором люди живут в автомобиле - прим. ред.), но это казалось очень острой и освобождающей идеей. Поскольку Ристо занимается серфингом, очень приятно подъехать к пляжу со своим собственным домиком, припарковать его и наслаждаться морем, погодой и природой», — объясняет Элис.