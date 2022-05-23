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Кофта Зеленского цвета хаки ушла с молотка в Лондоне за £90 000

Limon.ee
Кофта Зеленского цвета хаки ушла с молотка в Лондоне за £90 000
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidency Press Offic

Кофта президента Украины Владимира Зеленского продана на аукционе в Лондоне за £90 тысяч. Вел благотворительный аукцион в пользу Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Telegraph.

Джонсон назвал украинского президента «одним из самых невероятных лидеров современности» и предложил приобрести кофту Зеленского на молнии цвета хаки, в которой он ездил по Киеву в первые дни спецоперации РФ и выступал с видеообращениями к народу.

Джонсон предположил, что стоимость лота должна быть намного выше стартовой цены в £50 000, и призвал покупателей раскошелиться. Зеленский выступил с речью по видеосвязи перед началом аукциона Brave Ukraine, похвалил Великобританию и «храброго Бориса», который посетил его в Киеве.

На аукционе, который проводил дом Christie's, были выставлены и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по украинской столице. Джонсон посетил Киев в начале апреля с необъявленным визитом, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский премьер тайно добирался в украинскую столицу из Польши.

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