Кофта Зеленского цвета хаки ушла с молотка в Лондоне за £90 000

Джонсон назвал украинского президента «одним из самых невероятных лидеров современности» и предложил приобрести кофту Зеленского на молнии цвета хаки, в которой он ездил по Киеву в первые дни спецоперации РФ и выступал с видеообращениями к народу.

Джонсон предположил, что стоимость лота должна быть намного выше стартовой цены в £50 000, и призвал покупателей раскошелиться. Зеленский выступил с речью по видеосвязи перед началом аукциона Brave Ukraine, похвалил Великобританию и «храброго Бориса», который посетил его в Киеве.