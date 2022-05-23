Как избавиться от постельных клопов, даже если вы думаете, что у вас их нет

Как определить, что в вашей постели обитают клопы? Во-первых, по пятнам: красным — от их или вашей крови, коричневым — от их фекалий. Во-вторых, по следам небольших укусов на вашей коже. Если есть хотя бы один из этих признаков, пора избавляться от непрошеных гостей. Как именно — вот несколько лайфхаков.

1. Не покупайте подержанную мягкую мебель

Как только постельный клоп оказывается внутри мягкой мебели, обнаружить его становится просто невозможно. Кроме того, если предыдущий хозяин перед продажей провёл чистку, не останется и никаких внешних признаков присутствия кровососущих насекомых. Использовать для профилактики химию в данном случае — не лучший вариант: спецсредство частично останется внутри, как и мёртвые клопы.

2. Еженедельно стирайте постельное бельё

Грязные вещи — лучшие друзья постельных клопов. Чтобы избежать скопления бактерий, которые могут их привлечь, стирайте постельное бельё не реже раза в неделю. Самая подходящая температура — 60 °C, но не забудьте добавить качественное моющее средство, чтобы ткань оставалась мягкой.

3. Регулярно пылесосьте в красных зонах

Клопы концентрируются под плинтусами, в подушках дивана и под кроватью. Если будете пылесосить там не реже одного раза в неделю, они не успеют захватить всё жилище.

4. Отдавайте предпочтение мебели с минимумом щелей

Постельные клопы — крошечных размеров, поэтому спрятаться в складках абажура или внутри часов для них не составляет труда. А вот в предметах, детали которых плотно подогнаны друг к другу и не имеют кривых поверхностей, им скрыться сложнее. Книжные стеллажи, тумбочки, столы и комоды — здесь вы их вряд ли встретите. Но перед покупкой такой мебели с рук всё равно тщательно осмотрите её, в идеале — с фонариком и лупой.

5. Чаще наводите порядок

Наведение порядка снизит риски появления клопов. Чем меньше вещей и предметов хаотически разбросано по дому, тем меньше вероятность, что вредные насекомые найдут для себя укромное местечко.

6. Не храните вещи в картонных коробках