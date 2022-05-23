ТАРАКАНЫ ПОВСЮДУ ⟩ Это помойка: состояние квартиры бывшей жены Ефремова шокировало всех

Разбросанные вещи, горы мусора, старые окурки. В московской квартире Ксении Качалиной даже нет электричества. В темное время спасает лампа на батарейках. Жилище настолько запущено, что там завелись насекомые, которые питаются бытовыми отходами. Но экс-супруга Михаила Ефремова закрывает на весь это беспорядок глаза. Она часто берет вещи с помойки, которую называет блошиным рынком.

Холодильника в доме нет, как и мобильного телефона у хозяйки. Ефремов раньше помогал ей деньгами и оплачивал клининг. Но с тех пор как артист получил срок за аварию со смертельным исходом — некому платить по счетам. Увидев до какого состояния довела жилплощадь Качалина, многие знаменитости пришли в ужас.

Ксения Качалина Фото: скриншот с youtube.com

Прохор Шаляпин заявил, что во всем виновата простая человеческая распущенность. «Это помойка, а не богема. Страшно смотреть. Это какой-то ад», — возмутилась Татьяна Васильева в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Прежнюю красавицу трудно узнать в 51-летней женщине.

Ксения Качалина Фото: скриншот с youtube.com

Ксения сильно исхудала, не следит за собой, взгляд затуманенный. Поклонники и коллеги подозревают, что всему виной нетрезвый образ жизни.

Ксения Качалина Фото: скриншот с youtube.com

Раз в несколько месяцев Качалина получает пять тысяч рублей от Союза кинематографистов. В первый же день она покупает на эти средства вино и сигареты.

Квартира Ксении Качалиной, бывшей жены Михаила Ефремова Фото: скриншот с youtube.com

Квартира Ксении Качалиной, бывшей жены Михаила Ефремова Фото: скриншот с youtube.com

Квартира Ксении Качалиной, бывшей жены Михаила Ефремова Фото: скриншот с youtube.com