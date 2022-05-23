Невообразимый бардак, повсюду тараканы и старый хлам. Ксения Качалина продолжает разрушать свою жизнь алкоголем и влачит нищенское существование. Актриса Татьяна Васильева осудила коллегу за такой образ жизни, пишет «Стархит».
ТАРАКАНЫ ПОВСЮДУ ⟩ Это помойка: состояние квартиры бывшей жены Ефремова шокировало всех
Разбросанные вещи, горы мусора, старые окурки. В московской квартире Ксении Качалиной даже нет электричества. В темное время спасает лампа на батарейках. Жилище настолько запущено, что там завелись насекомые, которые питаются бытовыми отходами. Но экс-супруга Михаила Ефремова закрывает на весь это беспорядок глаза. Она часто берет вещи с помойки, которую называет блошиным рынком.
Холодильника в доме нет, как и мобильного телефона у хозяйки. Ефремов раньше помогал ей деньгами и оплачивал клининг. Но с тех пор как артист получил срок за аварию со смертельным исходом — некому платить по счетам. Увидев до какого состояния довела жилплощадь Качалина, многие знаменитости пришли в ужас.
Прохор Шаляпин заявил, что во всем виновата простая человеческая распущенность. «Это помойка, а не богема. Страшно смотреть. Это какой-то ад», — возмутилась Татьяна Васильева в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.
Прежнюю красавицу трудно узнать в 51-летней женщине.
Ксения сильно исхудала, не следит за собой, взгляд затуманенный. Поклонники и коллеги подозревают, что всему виной нетрезвый образ жизни.
Раз в несколько месяцев Качалина получает пять тысяч рублей от Союза кинематографистов. В первый же день она покупает на эти средства вино и сигареты.
Напомним, Михаил Ефремов и Ксения Качалина расстались еще в начале 2000-х, после развода актер забрал к себе дочь Анну Марию. Девочка не хотела жить с пьющей матерью. Именно из-за алкогольной зависимости Качалина забросила актерскую карьеру и осталась одна. Дочь с родительницей практически не общается.