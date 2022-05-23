СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Первое видео особняка за 6 миллионов долларов, в котором Пугачева и Галкин поселились в Израиле

Звезды российского шоу-бизнеса отлично адаптировались к новым условиям. По крайней мере, у Максима Галкина рабочий график забит по полной. Недавно публика беспокоилась, не останутся ли Максим и Алла с детьми в Израиле навсегда? Алла Борисовна успокоила фанатов, пообещаввернуться в Россию к сентябрю. Всех интересует, где же остановились родители Гарри и Лизы? По сообщениям в СМИ стало известно, что их на время приютил брат ведущего, Дмитрий.

Журналисты «Известий» разузнали, что особняк родственника Максима оценивается в шесть миллионов долларов. Это неудивительно, ведь находится он в так называемой «израильской рублевке». Об этом изданию сообщили местные риэлторы. Масштабы этого дома можно оценить по кадрам с квадрокоптера, кружащегося над участком.

К слову, с заявлениями о том, правда это или нет, ни артистка, ни шоумен не выступали. Впрочем, поклонники вряд ли дождутся и рум-тура от звезды. Он уже заявлял, что из-за сложившейся ситуации не может делиться позитивными роликами. «Меня просят вести соцсети как раньше — с забавными видео с детьми, юмористическим контентом. Пока нет душевной и моральной возможности делать это. Что касается всех слухов, хайпа, безобразных кривотолков про меня, мою семью, то хочу сказать — не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который не считаю нужным реагировать. Спасибо за понимание», — говорил юморист.