ВСЕЛЕНСКИЙ КОНФУЗ! ⟩ Викторию Боню выгнали с Каннского кинофестиваля

42-летняя экс-участница «ДОМа-2» на прошлой неделе сияла в роскошном платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля и даже представить не могла, чем для нее обернется следующий выход. «Ну что, в этом году на открытии Каннского кинофестиваля я выбрала платье цвета океана. Есть маленькие правила, которые очень ценит французская аудитория, а именно важно поддерживать их дизайнеров, поэтому на открытие я решила выбрать Кристофа Гильермо, это платье он приготовил для меня, зная, что кристаллы и пайетки для меня — дело прожитых лет», — отмечала Виктория.

Однако в тот же день Боня заверила, что в следующий раз обратит на себя всеобщее внимание неординарным способом. «Итак, в этом году, в связи с непростой ситуацией, которая сложилась вокруг русских женщин, я хочу попросить вашей поддержки! Мой следующий выход будет с сообщением к миру!» — писала блогер.

И звезда сдержала свое слово. Виктория появилась на дорожке в брючном костюме с плакатом, на котором выразила свое мнение о происходящем в мире.

Кивтория Боня Фото: Laurent VU

За это организаторы попросили покинуть так полюбившееся Боне мероприятие, что очень разозлило ее. «Сегодня меня выгнали с красной дорожки кинофестиваля, что не происходило со мной еще ни разу в жизни. Да, видимо нужно много мужества, чтобы выйти с таким сообщением на публику», — поделилась инфлюенсер.