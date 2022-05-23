Осень будет напряженная: Ванга и астролог предсказали события ближайших месяцев

Сергей Косторной уверяет, что является кумом знаменитой провидицы. Он еще несколько лет назад записал слова Ванги о будущем России. По словам мужчины, ясновидящая предсказала большие перемены в год зеркальной даты, которая выпала на 22.02.2022.

Косторной уверяет, после февраля мир изменится кардинальным образом. «Из России вырастит мощное славянское государство. В состав, которого войдут не просто ряд стран СНГ и других новообразованных территорий, но и допустим Болгария. Я ей говорю: «С какого боку? Болгария — член Евросоюза». Это 95 год, заметьте! А она: «Ха! С чего ты взял, что будет Евросоюз?» — заявил кум Ванги в эфире шоу «На самом деле».

Если ясновидящая давала туманные прогнозы, то астролог Татьяна Лукашевич озвучила предсказания на ближайшие месяцы. «Можно предполагать, что в июне будут внятные переговоры, которые приведут к результату, в отличие от весенних, — заявила она. — Во второй половине года ожидается очень серьезные перемены в мире. Байден покинет свой пост. У него могут быть проблемы со здоровьем, на это показывают звезды... Осень будет очень напряженная», — считает Татьяна.