РОСКОШЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ⟩ Первые фото с официальной свадьбы Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера в Италии

Мы дождались! Наконец в Сети появились первые кадры папарацци со свадьбы Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера.

Молодожены провели свою торжественную церемонию на берегу Портофино. Невеста пошла под венец в кружевном мини от Dolce&Gabbana. К слову, клан Кардашьян-Дженнер, говорят, заключили контакт с модным домом, поэтому вся семья облачилась в наряды D&G. Естественно, представители Dolce&Gabbana не подтверждают эту теорию, стараясь обойтись более корректными формулировками. Согласно их словам, бренд имел возможность «принимать участие в счастливом событии».

К слову, они уже официально расписались неделю назад, но тогда их церемония была в узком кругу близких людей, а на этот раз все будет гораздо масштабней. Говорят, что их праздник посетит даже Бейонсе. Будем следить за обновлениями и делиться с вами!