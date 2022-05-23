Мы дождались! Наконец в Сети появились первые кадры папарацци со свадьбы Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера. Молодожены проводят свою торжественную церемонию на берегу Портофино. Невеста пойдет под венец в кружевном мини от Dolce&Gabbana. К слову, клан Кардашьян-Дженнер, говорят, заключили контакт с модным домом, поэтому вся семья облачилась в наряды D&G.
РОСКОШЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ⟩ Первые фото с официальной свадьбы Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера в Италии
Мы дождались! Наконец в Сети появились первые кадры папарацци со свадьбы Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера.
Молодожены провели свою торжественную церемонию на берегу Портофино. Невеста пошла под венец в кружевном мини от Dolce&Gabbana. К слову, клан Кардашьян-Дженнер, говорят, заключили контакт с модным домом, поэтому вся семья облачилась в наряды D&G. Естественно, представители Dolce&Gabbana не подтверждают эту теорию, стараясь обойтись более корректными формулировками. Согласно их словам, бренд имел возможность «принимать участие в счастливом событии».
К слову, они уже официально расписались неделю назад, но тогда их церемония была в узком кругу близких людей, а на этот раз все будет гораздо масштабней. Говорят, что их праздник посетит даже Бейонсе. Будем следить за обновлениями и делиться с вами!
Напомним, 17 октября 2021 года Трэвис Баркер сделал предложение руки и сердца Кортни Кардашьян. Барабанщик группы Blink-182 подарил своей возлюбленной кольцо с бриллиантом на берегу океана в окружении тысячи красных роз.