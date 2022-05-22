Поджигают лес ради просмотров: в TikTok распространяется опасный тренд

На данный момент Пакистан переживает рекордно высокую волну жары.

У Хумары Асгары, которая известная под псевдонимом Dolly, в TikTok 11,5 млн фолловеров. Ее обвиняют в поджоге леса во время съемок TikTok-видео в столице Пакистана, Исламбаде.

11-секундное видео из TikTok извлечено. В нем было видно, как титокер в драматическом замедлении спускался с холма, который охватило пламя. На фоне звучит популярная песня, в тексте которой есть фраза «зажечь пламя». Видео было снято в Национальном парке Margalla Hills, его описание гласит: «Огонь вырывается везде, где только я иду».

Асгара - не единственная пакистанская тиктокер, которая обвиняется в поджоге леса, увеличить популярность своих видео. Чиновники утверждают, что это новый «тренд», который быстро распространяется в стране.

This is a disturbing & disastrous trend on Tik Tok! Young people desperate 4 followers are setting fire to our forests during this hot & dry season! In Australia it is lifetime imprisonment for those who start wildfires. We need to introduce similar legislation ⁦@WildlifeBoard pic.twitter.com/RGMXnbG9f1 — Rina S Khan Satti (@rinasaeed) May 17, 2022

«Молодые люди, которые жаждут получить фолловеров, поджигают наши леса в этом жарком и сухом сезоне», - пишет в Twitter председатель Совета управления дикой природой Исламабада. «Этих сумасшедших надо схватить и немедленно посадить за решетку».

В начале мая некий мужчина был арестован за поджог леса для TikTok-видео. На недавно опубликованном видео показаны два человека, которые поджигают лес, а затем убегают прочь.

مارگلہ کے جنگلات میں آگ لگانے والے جوانوں کی ویڈیو سامنے آگئی@ahsanpsp @dcislamabad pic.twitter.com/7Ke0znzms8 — sajid sheikh (@sajidsheikh321) May 16, 2022

В некоторых районах Пакистана температура воздуха достигает 51 градуса по Цельсию. Лесные пожары часто встречаются в период с середины апреля до конца июля.

Горы, в которых снимались TikTok-видео, - это удлинение горной гряды Гималаев. Это место обитания многих растений и животных, находящихся под угрозой. В горах растут 600 видов растений, живут 250 видов птиц, 38 видов млекопитающих и 13 видов рептилий.

В жалобе, поданной против Асгары, согласно законам о защите окружающей среды сообщается, что «снимаемое место является частью национального парка Margalla Hills, где в последнее время сообщается о различных диких пожарах, повреждающих экосистему».

Тиктокер отрицает, что была причиной пожара. В сообщении, опубликованной ее ассистенткой, сообщает, что «съемка видео никому не мешает».