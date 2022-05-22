Секси-ягодицы или чувство юмора: за что Даня Милохин полюбил рыжую девушку

Недавно Даня появился в программе «Ты меня знаешь?» с рыжеволосой девушкой, которую еще не знает широкая публика. Ею оказалась тиктокерша Катюша. Кстати, в этом же шоу 20-летний Милохин участвовал со своей бывшей — Юлией Гаврилиной. И некоторые поклонники заметили, как по-разному он вел себя с девушками во время съемок передачи, пишет Starhit.

Если с Юлей блондин мог позволить себе едко пошутить в ее адрес, заявить, что подарка к дню рождению она не дождется, то с Катей он преобразился. Когда ему задали вопрос о первом ярком событии, которое он прожил с Катей, Даня незамедлительно ответил: «Кладбище — это место, где мы в первый раз с Екатериной провели время вместе. Это был Хэллоуин».

Катя поддержала молодого человека. «Это я предложила, думала, он скажет: «Да ну, зачем? А он сказал, мол, поехали. Гуляли, вот», — отметила довольная Толстопятова.

Звезда соцсетей теперь часто показывает девушку в соцсетях, делая акцент на ее округлых формах. Когда фанаты еще не подозревали об их романе, Даня включал ее в топ блогерш, которых считает сексуальными. Девушка и сама знает это, поэтому не стесняется снимать видео для TikTok, на которых демонстрирует свои достоинства.