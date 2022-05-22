Никита Михалков объявил войну Филиппу Киркорову и его родственникам

В конце прошлого месяца разгорелся скандал, связанный с отвратительной выходкой певца Филиппа Киркорова. Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце отечественный поп-король станцевал на кресте, вызвав возмущение не только коллег по сцене, но и православной общественности, сообщает eg.ru.

Испугавшись перспектив уголовного дела, Филипп Бедросович сдал назад и поспешил извиниться, что, однако, не спасло его от дальнейшей травли. Накануне в эфире передачи «Бесогон ТВ» на артиста обрушился 76-летний режиссер Никита Михалков. Он открыто объявил войну Киркорову и его сбежавшим в Израиль «родственникам» — в их число записали в том числе Пугачеву с Галкиным.

«Празднует свое 55-летие. Поет песню «Мария Магдалена», топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников», — перечислил Никита Сергеевич злодеяния артиста.

Самое интересное, что даже на этом Киркоров не остановился. Несмотря на разгоревшийся скандал с плясками на кресте, Филипп Бедросович продолжил испытывать судьбу и уехал на «Евровидение», что является не менее возмутительным. Ведь организаторы музыкального конкурса откровенно плюнули в Россию (страна не была допущена до участия в состязании), что, по всей видимости, соотносится с политической позицией и принципами исполнителя хита «Зайка моя».