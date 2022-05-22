«В Латвии все очень дорого, а денег минимум»: Чулпан Хаматова собирается обратно в Россию

В феврале Хаматова эмигрировала в Латвию. Она взяла с собой трех дочерей. Звезда обосновалась в собственном доме, который расположен в экопоселении Аматциемс недалеко от Риги. Актриса заявляла, что не может вернуться в Россию, так как боится стать жертвой травли из-за ее позиции, сообщает Starhit.

Судя по всему, теперь она больше не боится возможных преследований. Чулпан хочет вернуться в Россию, однако еще не уверена как именно переехать обратно. Об этом сообщил анонимный источник из «Театра наций», в котором Чулпан сработала на протяжении многих лет. Речь идет о том, что Хаматову не устраивает жизнь в Латвии, но в то же время она понимает, что в России после резонансных высказываний ее не ждут.

Несмотря на то, что сбежавшую в Латвию 46-летню артистку приняли в рижский театр, пока построить карьеру она там не смогла. В то же время в России она лишилась больших гонораров, которые получала за участие в различных съемках и проектах в России. Недавно просочилась информация о том, что Хаматова жалуется бывшим коллегам на жизнь за рубежом.

«Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль», — сообщил источник.