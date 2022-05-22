«Мне стыдно»: Ольга Шукшина призналась, что ее изнасиловал известный режиссер

Сестра Марии Шукшиной с детства росла в творческой среде. Она не скрывает, что в этом обществе царили беспорядочные половые связи. Домой к родителям актрисы часто приходили звездные друзья, Ольга привыкла к таким тусовкам, но не принимала в них участие.

Девушке было чуть больше 20 лет, когда внезапно к ней в комнату зашел известный режиссер. Его имя она не стала называть. «Этого человека нет в живых, начнем с этого. Он известный человек был и остается. Известный, хороший, талантливый режиссер. Я думаю, когда он пришел ко мне в комнату и, так сказать, продолжите сами... Да что там домогался! Сделал и ушел», — с горечью рассказала Ольга.

Она не скрывала, что мужчина был пьян. Актриса не стала рассказывать ничего звездной матери. «У нас нет такого, что мы делились, плакали. Чувство стыда — оно потом накрыло», — призналась Шукшина.

В интервью Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» Ольга рассказала о своих абортах. В первый раз прерывание беременности они сделала в 18-летнем возрасте, сообщает thevoicemag.ru.

«Это ошибки, за которые мы потом платим. Платим не только физическим здоровьем, но и душевными переживаниями. Именно эта ситуация привела меня к монастырской двери и заставила биться лбом. Именно это состояние души, я бы сказала, даже удушья привело меня к духовной лечебнице», — заверила дочь Василия Шукшина.

Сейчас она уверена, что все проблемы в ее жизни — это плата за нерожденных детей. У Ольги есть только один сын, Василий. Молодому человеку сейчас 26 лет. Однако с его отцом актриса не общается: она так и не вышла замуж за него.

«Этот человек стал для меня отцом, он стал мне другом, он стал моим режиссером, отцом моего сына. Он стал всем. И хотя 10 лет я его не видела, мое сердце и каждая молекула моего сердца принадлежит этому чувству», — пояснила Шукшина.