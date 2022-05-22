ВИДЕО ⟩ Роскошная терраса и предметы искусства. Экскурсия по квартире Александра Васильева в Турции

Александр Васильев всегда очень любил путешествовать. Только за последние пару месяцев историк моды успел побывать в нескольких странах. Так, он сначала пожил в Париже, где имеет недвижимость, после вернулся в Москву по работе, а далее отправился в Турцию.

В жаркой стране Васильев также приобрел апартаменты. Речь идет о трехкомнатной квартире в современном жилом комплексе. «У меня тут немаленькая квартира. Три комнаты, площадь 85 квадратных метров. Еще 15 метров терраса, но они все это считают вместе, поэтому получается 100 квадратных метров», — поделился историк моды.

Васильев устроил небольшую экскурсию по недвижимости. Так, он показал гостиную, в которой нашлось место для необычной зеркальной стены. «Я давно хотел обзавестись такой вот зеркальной стеной. Очень мне она нравится. Также я привез сюда свои любимые произведения искусства», — похвастался телеведущий.

Васильев с любовью подбирал мебель для дома. Так, он привез в Турцию любимую люстру, несколько статуэток и необычных предметов декора. Комнаты выдержаны в светлых тонах, что делает апартаменты еще более уютными.

«Единственное, тут очень жарко. Нам пришлось покупать вентиляторы, чтобы в доме было более-менее прохладно», — пожаловался Васильев.