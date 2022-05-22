Житель Эстонии собирается ехать из Нарвы в Украину на велосипеде: придется ночевать у дороги

Вяэрси объяснил, что, поскольку военная ситуация была настолько парализующей, а он понятия не имел, какую тему выберет для магистерской работы, он решил сделать что-то, что принесет пользу и украинцам. «Поскольку моя основная деятельность в последнее время связана с велоспортом, это мой инструмент для того, как я это сделаю», — сказал он, добавив, что собирает деньги для НКО «Слава Украине» в рамках своего проекта.