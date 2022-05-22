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Житель Эстонии собирается ехать из Нарвы в Украину на велосипеде: придется ночевать у дороги

Мерилин Няреп
Житель Эстонии собирается ехать из Нарвы в Украину на велосипеде: придется ночевать у дороги
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Житель Эстонии собирается ехать из Нарвы в Украину на велосипеде.
Житель Эстонии собирается ехать из Нарвы в Украину на велосипеде. Фото: Kuvatõmmis videost

Эстонский энтузиаст Маттхиас Вяэрси скоро отправится в путешествие в Украину, но его путешествие будет особенным благодаря выбранному транспортному средству: он преодолеет 1700 километров из Нарвы в Украину на велосипеде, сообщает портал Menu.

Вяэрси объяснил, что, поскольку военная ситуация была настолько парализующей, а он понятия не имел, какую тему выберет для магистерской работы, он решил сделать что-то, что принесет пользу и украинцам. «Поскольку моя основная деятельность в последнее время связана с велоспортом, это мой инструмент для того, как я это сделаю», — сказал он, добавив, что собирает деньги для НКО «Слава Украине» в рамках своего проекта.

«Моя поездка также попадет на выставку выпускных работ Эстонской художественной академии «TASE», которая откроется на следующей неделе», — сказал он, отметив, что расстояние, которое предстоит преодолеть, составляет 1700 километров.

«Большинство дней придется ночевать в дороге, в предидущих поездках я часто ночевал, например, на автобусных остановках, но иногда приходится подзаряжать аккумуляторы, так что тоже приходится ночевать в хостелах».

Смотрите полную версию интервью с Маттхиасом в видео!

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