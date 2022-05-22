Британская компания Pip & Henry разрабатывает детские кроссовки, которые растягиваются по мере роста ребёнка. Об этом сообщает «Мел» со ссылкой на The Guardian.
В Великобритании придумали обувь, которая растет вместе с ребенком
Обувь может увеличиваться на три с половиной размера, прежде чем станет окончательно мала. По мнению авторов идеи, их разработка поможет бороться с климатическим кризисом. Технология позволяет продлевать срок службы одной пары обуви как минимум вдвое, также сократится количество отходов на свалках.
Основательница бренда Джеру Дудмал рассказала, что идея пришла к ней после рождения дочери. «С одной стороны, я пыталась вдохновить ее природой, но, с другой стороны, она перерастала одежду и обувь быстрее, чем я могла их эффективно перерабатывать», — сказала Дудмал.
Теперь компания работает над вариантами подошвы для тянущейся обуви. Как возможное решение создатели хотят применить гибкий материал, который можно растянуть и зафиксировать в нужном положении, а также раздвижной механизм, встроенный в кроссовок. Первые пары экологической обуви должны появиться в продаже в 2023 году.