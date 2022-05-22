В Великобритании придумали обувь, которая растет вместе с ребенком

Обувь может увеличиваться на три с половиной размера, прежде чем станет окончательно мала. По мнению авторов идеи, их разработка поможет бороться с климатическим кризисом. Технология позволяет продлевать срок службы одной пары обуви как минимум вдвое, также сократится количество отходов на свалках.

Основательница бренда Джеру Дудмал рассказала, что идея пришла к ней после рождения дочери. «С одной стороны, я пыталась вдохновить ее природой, но, с другой стороны, она перерастала одежду и обувь быстрее, чем я могла их эффективно перерабатывать», — сказала Дудмал.