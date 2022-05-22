Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя злословить и причинять кому-либо вред

Звезды приветствуют только добро и созидание – за все, что может принести кому-то вред, рано или поздно придется отвечать. Также в это время изрядно надоевшая проблема может совершенно неожиданно обрести нестандартное, но действенное решение. Можно отправляться в поездки любой дальности и продолжительности – как профессионального, так и личного свойства.

Овен

День благоприятен для составления планов на будущее: главное – выстроить дела, которые вы намерены осуществить, по мере убывания их важности, начав с главных и заканчивая второстепенными.

Телец

Решая интеллектуальную задачу, не торопитесь искать нужные вам сведения в справочниках и на интернет-сайтах, скорее всего, все данные находятся у вас в голове – надо только основательно в ней "порыться".

Близнецы

Бросаясь, как в омут с головой, решать чужие проблемы, не забывайте о самих себе: вам сегодня просто необходимо хоть немного отдохнуть, тогда уже завтра вы снова сможете решать вопросы – и свои, и других.

Рак

Кто бы ни обратился к вам сегодня за советом, постарайтесь помочь человеку своим опытом и знаниями – так получится, что вы точно будете знать, что именно ему нужно делать в сложившейся ситуации.

Лев

Сегодня вы станете центром всеобщего внимания, что не может не радовать. Главное в такой ситуации – не смотреть ни на кого свысока, окружающие могут обидеться и затаить на вас зло.

Дева

В начале новой рабочей недели вам понадобится продуктивная идея, которую можно будет презентовать начальству – скорее всего, у вас уже есть на примете таковая – нужно только представить ее в выгодном свете.

Весы

События нынешнего дня могут вызвать у вас массу эмоций, у которых нельзя идти на поводу, принимая важное решение: чтобы они не завели вас не в ту степь, прислушайтесь к голосу разума.

Скорпион

Чужой секрет, случайным обладателем которого вы можете стать в этот день, будет буквально срываться у вас с языка – тем не мене звезды не советуют вам раскрывать его.

Стрелец

Прежде чем броситься на помощь человеку, который к вам за ней обратится, убедитесь в том, что он действительно в ней нуждается – скорее всего, речь будет идти о банальном мошенничестве.

Козерог

Время, когда вы на собственном опыте сможете понять, что означает слово "осенило": решение важного вопроса, над которым вы безрезультатно бились долгое время, придет само собой – как будто бы снизойдет сверху.

Водолей

Не стоит браться за серьезные домашние дела – в этот день для их осуществления не хватит энергии, поэтому лучше сосредоточиться на мелких бытовых вопросах, не требующих особого напряжения.

Рыбы