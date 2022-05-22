Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес сменила профессию

Я почувствовала себя Марией из «Звуков музыки»

Известная виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась в соцсетях своими эмоциями от работы в качестве учителя музыки в детском саду. Она почувствовала себя Марией из знаменитого фильма "Звуки музыки".

«Звуки музыки» (англ. The Sound of Music) (1965) — мелодраматический военный мьюзикл, снятый Робертом Уайзом,

Сильвия Ильвес Фото: Taavi Luhamaa

По её словам, это был бесценный и душевный опыт. "Я очень благодарна за эту захватывающую и новую роль!"

За полгода, по ее словам, она многому научилась. "Как учитель музыки, как много я узнала о красоте повседневной жизни в детском саду и о трудностях, возникающих между воспитателями и детьми. Сколько любви и заботы дарят учителя детям, которые проводят там долгие дни. Каждый раз, когда я шла давать урок музыки, я старалась своим присутствием подарить детям как можно больше радости и положительных эмоций. Мне все понравилось!”

"Я просто очень люблю детей, и выделить час в неделю на то, чтобы помочь им испытать что-то новое в саду и порадовать их своим не совсем обычным инструментом - это просто замечательное чувство. Мне нравится быть полезной и делиться хорошей энергией, что всегда очень нравится людям", - сказала Сильвия Ильвес в интервью Elu24.