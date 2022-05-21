Вечером 20 мая в Facebook-группе жителей района Каламая был размещен вопрос: «что за звук это был?». Наблюдательные граждане тут же начали отвечать.
ВИДЕО ⟩ «Что это было?» Гудок судна, покидавшего Таллиннский круизный порт, вызвал вопросы у жителей Каламая
«Что это было?» Гудок судна, покидавшего Таллиннский круизный порт, вызвал вопросы у жителей Каламая
Пятничным вечером, около шести часов, жители района Каламая были крайне удивлены оглушительным ревом труб, который раздался внезапно.
В Facebook-группе тут же начали интересоваться откуда же исходит этот странный звук. Ответ не заставил себя долго ждать. Выяснилось, что это был туманный горн круизного судна.
Поскольку один из членов группы Kalamaja оказался в это время в круизном порту, он снял эту прекрасную мелодию на видео.
Это было круизное судно Sky Princess под бермудским флагом, которое, по данным сайта merinetraffic.com, вечером 20 мая в 18.03 вышло из Таллинна, направляясь в Росток, Германию.