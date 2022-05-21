Мама Алисы Аршавиной рассказала, что больная сифилисом дочь сдала ей сына

«Поверьте, мне уже все равно, какой негатив пишут. Честное слово. Человек ко всему привыкает. Хорошо она поступает или плохо, вывод все равно один — писать будут плохо. У меня сейчас другие заботы. Старший внук заканчивает школу и готовится к поступлению. А он сейчас со мной. К тому же тяжело болеет моя мама. Старший полностью на папе и мне. Алиса сама так захотела и живет с девочками отдельно. С ними ей никто не помогает, это был ее выбор», — призналась женщина в беседе с журналистами, пишет Starhit.