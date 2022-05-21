Вот уже длительное время бывшая жена Андрея Аршавина конфликтует с родной матерью Натальей Сарычевой. Несмотря на это, женщина старается помогать дочери, страдающей от серьезного заболевания.
Мама Алисы Аршавиной рассказала, что больная сифилисом дочь сдала ей сына
Поначалу Сарычева тяжело переживала неурядицы с Алисой, но теперь не обращает внимания на критику и травлю в свою сторону.
«Поверьте, мне уже все равно, какой негатив пишут. Честное слово. Человек ко всему привыкает. Хорошо она поступает или плохо, вывод все равно один — писать будут плохо. У меня сейчас другие заботы. Старший внук заканчивает школу и готовится к поступлению. А он сейчас со мной. К тому же тяжело болеет моя мама. Старший полностью на папе и мне. Алиса сама так захотела и живет с девочками отдельно. С ними ей никто не помогает, это был ее выбор», — призналась женщина в беседе с журналистами, пишет Starhit.
Напомним, Алиса Аршавина воспитывает сына и старшую дочь от бизнесмена Алексея Казьмина. Младшую Есеню брюнетка родила от известного футболиста. Три года назад Алиса со скандалом рассталась со спортсменом, обвинив его в изменах.
После разрыва у Аршавиной начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у нее аутоиммунное заболевание. Правда, недавно бывшая жена Андрея Аршавина вдруг заявила, что родная мама намеренно заразила ее... сифилисом.