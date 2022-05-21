«TikTok удалял мое видео несколько раз», - говорит Хелен, которая живет в Тарту и чей видеоклип, размещенный в TikTok, вызвал немало споров.
Видео эстонской девушки о финнах рассердило наших северных соседей
Хелен Эриксоо, у которой почти 14 000 подписчиков в приложении TikTok, раздражает наших скандинавских соседей финнов, своим новым видео.
Два дня назад она разместила видео под названием «Финские туристы в Эстонии - стартовый пакет».
В ролике Хелен показывает стереотипного финского туриста, посещающего Эстонию. В клипе - пиво, бар «Хельсинки», улица Виру и тележка с алкоголем. Всего за два дня видео набрало более 45 000 просмотров, став самым просматриваемым видеоклипом у девушки.
Cмотри видео!
@heleneriksoo for legal reasons this is a joke 🙂. #eestitiktok #tiktokeesti #suomitiktok #tiktoksuomi #foryou #fyp #fry #foryoupage #suomi #eesti #soometuristid ♬ original sound - Helen Eriksoo ☁️✨
Хотя раздел комментариев в основном наполнен смеющимися смайликами и веселыми комментариями, можно увидеть несколько негативных. «Я надеюсь, что эстонцы также приезжают сюда как туристы, а потом возвращаются домой. Вы нам здесь не нужны», - написал, например, один гражданин Финляндии.
Хелен рассказала Elu24, что идеи для подобных видео приходят из ее повседневной жизни. «Вдохновляюсь идя по улице или по школьному коридору. Я также исхожу из того, что мои подписчики на TikTok - обычные эстонцы, которые интересуются повседневными темами», - объяснила она.
Хелен, которая высмеивает своих северных соседей, сама прожила в Финляндии восемь лет. «Это также помогает в общении с финнами в комментариях», - добавила она.
Хотя Хелен обычно получает только положительные отзывы, она не скрывает, что данное видео вызвало много критики. «Люди обычно понимают шутку», - сказала она. «Определенно были люди, которые обиделись, потому что на видео поступали жалобы, и TikTok несколько раз удалял его». Однако лично я не получала никаких неприятных писем. «Есть несколько негативных комментариев, но они есть под каждым популярным видео в TikTok». Хелен остается позитивно настроенной.