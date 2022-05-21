Видео эстонской девушки о финнах рассердило наших северных соседей

Хелен Эриксоо, у которой почти 14 000 подписчиков в приложении TikTok, раздражает наших скандинавских соседей финнов, своим новым видео.

Два дня назад она разместила видео под названием «Финские туристы в Эстонии - стартовый пакет».

В ролике Хелен показывает стереотипного финского туриста, посещающего Эстонию. В клипе - пиво, бар «Хельсинки», улица Виру и тележка с алкоголем. Всего за два дня видео набрало более 45 000 просмотров, став самым просматриваемым видеоклипом у девушки.

Cмотри видео!

Хотя раздел комментариев в основном наполнен смеющимися смайликами и веселыми комментариями, можно увидеть несколько негативных. «Я надеюсь, что эстонцы также приезжают сюда как туристы, а потом возвращаются домой. Вы нам здесь не нужны», - написал, например, один гражданин Финляндии.

Хелен рассказала Elu24, что идеи для подобных видео приходят из ее повседневной жизни. «Вдохновляюсь идя по улице или по школьному коридору. Я также исхожу из того, что мои подписчики на TikTok - обычные эстонцы, которые интересуются повседневными темами», - объяснила она.

Хелен, которая высмеивает своих северных соседей, сама прожила в Финляндии восемь лет. «Это также помогает в общении с финнами в комментариях», - добавила она.