Поженились 12 мая. В Сети обсуждают внезапную свадьбу Павла Прилучного с коллегой Зепюр Брутян

Напомним, на счету Прилучного брак с актрисой Агатой Муцениеце. Артисты поженились в 2011 году, развелись в 2020-м. «Я считаю, что если кому-то и идти к психологу, то это Паше. Чтобы он разобрался со всем, что сделал. На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Я не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца. Я не исключаю, что через пять лет мы встретимся и снова поженимся. Но это произойдет явно не в ближайшее время. Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь», — делилась в то время Агата в интервью Peopletalk.