В последнее время артист часто проводит время с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Буквально на днях Павел и Зепюр вместе отправились на отдых за границу. А теперь в Сети обсуждают новость о... женитьбе пары, сообщает Starhit.
Поженились 12 мая. В Сети обсуждают внезапную свадьбу Павла Прилучного с коллегой Зепюр Брутян
Поговаривают, якобы влюбленные узаконили отношения 12 мая в одном из столичных загсов. В качестве доказательств даже приведены соответствующие документы, правда, некоторые пользователи не верят в эту информацию, считая, что все это — всего лишь пиар.
Сами актеры предпочитают не комментировать слухи о своем романе, зато активно делятся снимками с отдыха. Прилучный, недавно расставшийся с Мирославой Карпович, и вовсе заявляет, якобы очень счастлив.
Напомним, на счету Прилучного брак с актрисой Агатой Муцениеце. Артисты поженились в 2011 году, развелись в 2020-м. «Я считаю, что если кому-то и идти к психологу, то это Паше. Чтобы он разобрался со всем, что сделал. На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Я не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца. Я не исключаю, что через пять лет мы встретимся и снова поженимся. Но это произойдет явно не в ближайшее время. Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь», — делилась в то время Агата в интервью Peopletalk.
Поговаривают, якобы причиной разрыва супругов, воспитывающих сына Тимофея и дочь Мию, стала звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, но данная информация так и не получила своего подтверждения. Зато Мирослава столкнулась с жестким хейтом в свой адрес.