Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила в социальных сетях, что заразилась коронавирусом, передает Elu24.
Кейт Пентус-Розиманнус заболела коронавирусом: «Плохо себя чувствую»
Кейт Пентус-Розиманнус заболела коронавирусом: «Плохо себя чувствую»
Министр финансов поделилась в социальных сетях фотографией чайной чашки и сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Теперь, когда все вокруг уже давно переболели COVID, эта напасть меня все-таки настигла. Не представляю, где подхватила этот вирус», - отметила Пентус-Розиманнус.
Министр сообщила, что результат теста был позитивным и что самочувствие не лучшее. «10 дней самоизоляции неизбежны. Берегите себя! Это противный и коварный вирус».
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