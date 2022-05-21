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Кейт Пентус-Розиманнус заболела коронавирусом: «Плохо себя чувствую»

Limon.ee
Кейт Пентус-Розиманнус заболела коронавирусом: «Плохо себя чувствую»
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Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Mihkel Maripuu

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сообщила в социальных сетях, что заразилась коронавирусом, передает Elu24

Министр финансов поделилась в социальных сетях фотографией чайной чашки и сообщила, что заразилась коронавирусом.

«Теперь, когда все вокруг уже давно переболели COVID, эта напасть меня все-таки настигла. Не представляю, где подхватила этот вирус», - отметила Пентус-Розиманнус.

Министр сообщила, что результат теста был позитивным и что самочувствие не лучшее. «10 дней самоизоляции неизбежны. Берегите себя! Это противный и коварный вирус».

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