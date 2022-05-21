Кейт Пентус-Розиманнус заболела коронавирусом: «Плохо себя чувствую»

Министр финансов поделилась в социальных сетях фотографией чайной чашки и сообщила, что заразилась коронавирусом.

«Теперь, когда все вокруг уже давно переболели COVID, эта напасть меня все-таки настигла. Не представляю, где подхватила этот вирус», - отметила Пентус-Розиманнус.