ВИДЕО ⟩ Голая активистка с флагом Украины на груди устроила акцию протеста в Каннах

О трагических событиях заявила представительница французской группы активистов SCUM.

Акция протеста произошла перед премьерой фильма "Три тысячи лет ожидания" Джорджа Миллера с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях, в этот момент на красной дорожке присутствовали режиссер и актеры.

Женщина, протестующая против сексуального насилия в Украине, выбежала на дорожку, легла на ковер, затем поспешно сняла одежду и начала кричать. На ее тело была нанесена краска в цветах украинского флага, на груди и животе написаны слова Stop raping us ("Хватит нас насиловать"), а на спине красовалась аббревиатура SCUM, обозначающая радикальный феминистский манифест, опубликованный в 1960-х годах.

Кроме того, активистка была забрызгана красной краской, символизирующей кровь, а из одежды на женщине присутствовали только трусики.

Охрана быстро отреагировала на появление активистки и за спиной у изумленных звезд накинула на нее плащ и увела прочь.

Участники движения SCUM уже опубликовали объяснение случившегося на своей странице в Twitter.

"Активистка SCUM предстала на красной дорожке в Каннах 2022 для защиты от сексуального насилия в Украине в контексте войны", – говорится в подписи к фото.

Une activiste SCUM s'introduit sur le tapis rouge du festival de #Cannes2022 pour dénoncer les violences sexuelles infligées aux ukrainiennes dans le contexte de la guerre.#cannes2022redcarpet pic.twitter.com/cGEJDghD2k — SCUM (@scum_officiel) May 20, 2022