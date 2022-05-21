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ВИДЕО ⟩ Голая активистка с флагом Украины на груди устроила акцию протеста в Каннах

Limon.ee
Голая активистка с флагом Украины на груди устроила акцию протеста в Каннах
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75-й Каннский кинофестиваль - Показ внеконкурсного фильма "Три тысячи лет ожидания" - Прибытие на красную дорожку - Канны, Франция, 20 мая 2022 года. Женщина, раскрашенная в сине-желтые цвета флага Украины, протестует против войны в стране, прежде чем ее выдворяют с красной дорожки.
75-й Каннский кинофестиваль - Показ внеконкурсного фильма "Три тысячи лет ожидания" - Прибытие на красную дорожку - Канны, Франция, 20 мая 2022 года. Женщина, раскрашенная в сине-желтые цвета флага Украины, протестует против войны в стране, прежде чем ее выдворяют с красной дорожки. Фото: Eric Gaillard

Женщина, протестующая против сексуального насилия в Украине в контексте войны, ворвалась топлесс на красную дорожку Каннского кинофестиваля в пятницу, 20 мая, сообщает «Фокус» со ссылкой Deadline.

О трагических событиях заявила представительница французской группы активистов SCUM.

Акция протеста произошла перед премьерой фильма "Три тысячи лет ожидания" Джорджа Миллера с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях, в этот момент на красной дорожке присутствовали режиссер и актеры.

Женщина, протестующая против сексуального насилия в Украине, выбежала на дорожку, легла на ковер, затем поспешно сняла одежду и начала кричать. На ее тело была нанесена краска в цветах украинского флага, на груди и животе написаны слова Stop raping us ("Хватит нас насиловать"), а на спине красовалась аббревиатура SCUM, обозначающая радикальный феминистский манифест, опубликованный в 1960-х годах.

Кроме того, активистка была забрызгана красной краской, символизирующей кровь, а из одежды на женщине присутствовали только трусики.

Охрана быстро отреагировала на появление активистки и за спиной у изумленных звезд накинула на нее плащ и увела прочь.

Участники движения SCUM уже опубликовали объяснение случившегося на своей странице в Twitter.

"Активистка SCUM предстала на красной дорожке в Каннах 2022 для защиты от сексуального насилия в Украине в контексте войны", – говорится в подписи к фото.

Канны неоднократно становились местом публичных акций. Так, в 2018 году 82 женщины протестовали против гендерного неравенства в киноиндустрии. Несколько дней спустя на красной дорожке состоялась антирасистская акция протеста.

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