«Машина всмятку»: Бузова попала в страшную аварию

В социальных сетях Анна Бузова — персона довольно популярная, причем не только благодаря своей прославленной сестре. Девушка ведет марафоны, рассказывает о том, как правильно медитировать, и делится впечатляющими снимками. Не скрывает Бузова-младшая и своей повседневной жизни.

Пятничным утром 20 мая 33-летняя Анна, пребывая в прекрасном настроении, отправилась на шоппинг. Девушка решила пройтись по магазинам и купить новое платье, поскольку на днях ей предстоит присутствовать на свадебной церемонии подруги. Но приятная поездка обернулась настоящим кошмаром.

Видео о том, как это случилось смотрите ЗДЕСЬ!

Перемещалась знаменитость на собственном авто и, не отвлекаясь, следила за дорогой, но это не уберегло ее от ДТП. Уже через пару часов Анна показывала в «сториз» аварию из трех машин. В середине был зажат ее собственный белый внедорожник.

«Я просто оказалась между двух машин. Первый резко затормозил ни с х... Я успела притормозить! А сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою на полметра вперед», - пожаловалась звезда.

Пока все участники ДТП занимались оформлением необходимых протоколов, Бузова делилась впечатлениями с подписчиками. Анна рассказала, что ее пожалел даже прибывший на место аварии полицейский.

«Гаишник сам в шоке! Говорит, обидно именно за меня. Я ехала и дистанцию соблюдала, и вовремя среагировала, а получила машину всмятку! И с шеей что-то… от удара, видимо», - рассказала девушка.

Выяснилось, что резко притормозивший без видимых на то причин водитель отвлекся на телефонный звонок. Однако зла на парня Бузова не держит. По ее словам, виновник ДТП оказался настоящим «добряком», так что даже «сердиться на него не получилось».