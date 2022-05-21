В последнее время имя артиста связано с громкими скандалами. Неудивительно, что Валерий Шотаевич устал от шумихи вокруг себя и всерьез задумался о смене деятельности, сообщает Starhit.
«Потерял интерес к шоу-бизнесу»: Меладзе думает о завершении карьеры после череды скандалов
О своем намерении покинуть большую сцену певец сообщил в личном блоге, отметив, мол, без заработка не останется. Правда, вряд ли в новом профессиональном статусе доходы Меладзе сравнятся с теми, что он получает за выступления.
«Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды.
Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель, она вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям»,
— поделился планами 56-летний исполнитель.
Напомним, Валерий Меладзе попал в громкий скандал, когда осудил спецоперацию на Украине. Тогда поговаривали, что запланированные выступления певца отменили, но потом он все же дал частный концерт в Северной столице. А недавно и вовсе появилась информация, что артист якобы перебрался по Францию.
«Написанное здесь является абсолютной неправдой. Вся объективная информация только на официальных аккаунтах», — заверил он.
Напомним, вот уже много лет Валерий Шотаевич живет в браке с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Супруги воспитывают сыновей Константина, Луку, а также дочь Агату, которая появилась на свет в апреле прошлого года.