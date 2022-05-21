50-летняя Кармен Электра завела себе OnlyFans

Секс-символ 90-х, полюбившаяся зрителям по сериалу «Спасатели Малибу», недавно призналась, что хочет возобновить связь со своими фанатами. Она отметила, что готова к «новой и торжественной части своей жизни».

Кармен Электра о новом аккаунте сообщила в Instagram и поделилась с фолловерами пикантными снимками: «У меня важное сообщение! Только для моих фанов! Ты мой поклонник?»