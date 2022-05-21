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50-летняя Кармен Электра завела себе OnlyFans

Limon.ee
50-летняя Кармен Электра завела себе OnlyFans
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Кармен Электра.
Кармен Электра. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/ Scanpix

50-летняя американская модель и актриса Кармен Электра (Carmen Electra) присоединилась к популярной платформе OnlyFans, сообщает Page Six.

Секс-символ 90-х, полюбившаяся зрителям по сериалу «Спасатели Малибу», недавно призналась, что хочет возобновить связь со своими фанатами. Она отметила, что готова к «новой и торжественной части своей жизни».

Кармен Электра о новом аккаунте сообщила в Instagram и поделилась с фолловерами пикантными снимками: «У меня важное сообщение! Только для моих фанов! Ты мой поклонник?» 

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