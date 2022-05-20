Основатель и барабанщик легендарной британской рок-группы Pink Floyd Ник Мейсон выступит со своей группой Nick Mason's Saucerful Of Secrets 21 мая в концертном зале Alexela.
СЕГОДНЯ ⟩ Основатель и барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит со своей группой в Таллинне
Ник Мейсон является одним из основателей и барабанщиком рок-группы Pink Floyd, а также соавтором ее легендарных песен «Time», «One Of These Days», «Careful With That Axe», «Eugene» и «Echoes».
В 2018 году им и гитаристом Ли Харрисом была сформирована группа Nick Mason's Saucerful of Secrets для исполнения раннего репертуара группы Pink Floyd, в которой Мейсон также играл на позиции ударника. Помимо них в состав входят Гэри Кемп (гитара и вокал), а также Гай Пратт (бас и вокал), долгое время сотрудничавший с Pink Floyd. По словам Мейсона, этот проект не является трибьют-группой, в традиционном понимании этого термина, его целью является «передать дух» той эпохи.
На концерте прозвучат композиции «Astronomy Domine», «Atom Heart Mother», «Fearless», «Green Is The Color», «Set The Controls For The Heart Of The Sun», «Obscured By Clouds», «A Saucerful Of Secrets», «One Of This Days» и многое другое.