СЕГОДНЯ ⟩ Основатель и барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит со своей группой в Таллинне

Ник Мейсон является одним из основателей и барабанщиком рок-группы Pink Floyd, а также соавтором ее легендарных песен «Time», «One Of These Days», «Careful With That Axe», «Eugene» и «Echoes».

На концерте прозвучат композиции «Astronomy Domine», «Atom Heart Mother», «Fearless», «Green Is The Color», «Set The Controls For The Heart Of The Sun», «Obscured By Clouds», «A Saucerful Of Secrets», «One Of This Days» и многое другое.