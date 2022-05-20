Том Круз стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Приз был вручен перед началом показа фильма «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick), где актер сыграл заглавную роль летного инструктора.
Том Круз получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
Том Круз получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
Действие фильма происходит спустя 36 лет после событий оригинальной ленты, которая вышла в 1986 году. В мировой кинопрокат фильм выйдет 26 мая 2022 года, но эстонские зрители смогут посмотреть картину уже с 24 мая.
Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» во время которой восемь истребителей пронеслись над мероприятием, выпуская дым красного и синего цветов, соответствующих цветам французского флага, завершилась шестиминутными овациями, которые растрогали актера до слез, пишет Mixnews.
InterMedia напоминает, что в 2019 году обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» стал французский актер Ален Делон, а в 2021 году — американская актриса Джоди Фостер и итальянский кинорежиссер Марко Беллоккьо.