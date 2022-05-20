Том Круз получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Действие фильма происходит спустя 36 лет после событий оригинальной ленты, которая вышла в 1986 году. В мировой кинопрокат фильм выйдет 26 мая 2022 года, но эстонские зрители смогут посмотреть картину уже с 24 мая.

Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» во время которой восемь истребителей пронеслись над мероприятием, выпуская дым красного и синего цветов, соответствующих цветам французского флага, завершилась шестиминутными овациями, которые растрогали актера до слез, пишет Mixnews.