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Том Круз получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Limon.ee
Том Круз получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
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Том Круз позирует для СМИ во время премьеры фильма "Top Gun Maverick" в одном из кинотеатров Лондона, в четверг, 19 мая 2022 года.
Том Круз позирует для СМИ во время премьеры фильма "Top Gun Maverick" в одном из кинотеатров Лондона, в четверг, 19 мая 2022 года. Фото: Alberto Pezzali

Том Круз стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Приз был вручен перед началом показа фильма «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick), где актер сыграл заглавную роль летного инструктора.

Действие фильма происходит спустя 36 лет после событий оригинальной ленты, которая вышла в 1986 году. В мировой кинопрокат фильм выйдет 26 мая 2022 года, но эстонские зрители смогут посмотреть картину уже с 24 мая.

Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» во время которой восемь истребителей пронеслись над мероприятием, выпуская дым красного и синего цветов, соответствующих цветам французского флага, завершилась шестиминутными овациями, которые растрогали актера до слез, пишет Mixnews.

InterMedia напоминает, что в 2019 году обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» стал французский актер Ален Делон, а в 2021 году — американская актриса Джоди Фостер и итальянский кинорежиссер Марко Беллоккьо.

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