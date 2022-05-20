Пт, 20.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Что нельзя делать на Купальницу: что предвещает дождливый день

Limon.ee
Что нельзя делать на Купальницу: что предвещает дождливый день
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Озеро Ульясте.
Озеро Ульясте. Фото: Eero Vabamägi

В пятницу, 20 мая 2022 года, православные христиане отмечают Праздник чудесного явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народном календаре в этот день празднуют Купальницу, сообщает Ivona.

Что нельзя делать на Купальницу 20 мая 2022?

  • отказываться от водных процедур
  • брать в руки острые предметы
  • играть с огнем
  • гадать
  • ссориться и обижать кого-то

Приметы и поверья на Купальницу 20 мая 2022

В старину в этот день было принято рано утром набирать воду из речки или озера. Ведра с водой оставляли на берегу до обеда, чтобы она «настоялась» на солнце. А днем хозяева пригоняли к водоему лошадей и окатывали их водой, которая к этому моменту становилась «целебной». Таким образом, люди смывали из животных болезни и защищали от нечистой силы. Люди также в этот день умывались «целебной» водой. Младенцев купать 20 мая разрешалось только их матерям.

Также в этот день существовала необычная традиция — «воровать» семена на посадку. Считалось, что украденные семена дадут богатый урожай. На Купальницу соседи ходили друг другу в гости и якобы втайне брали чужие семена.

Дождливый день 20 мая обещал, что сентябрь будет теплым. Кроме того, сильный дождь говорил о том, что будет щедрый урожай малины и калины.

Морозное утро в этот день предвещало богатый урожай гречки и злаков. А ясное и звездное небо — к щедрому урожаю ягод и грибов.

Читайте также:Том Круз получил награду Каннского кинофестиваля-2022

Увидеть ранних ласточек 20 мая — примета того, что год будет для вас счастливым. Если ласточки на Купальницу высоко летают, то погода на ближайшие дни будет хорошей.

Ключевые слова
Наверх