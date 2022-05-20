В пятницу, 20 мая 2022 года, православные христиане отмечают Праздник чудесного явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. В народном календаре в этот день празднуют Купальницу, сообщает Ivona.
Что нельзя делать на Купальницу: что предвещает дождливый день
Что нельзя делать на Купальницу 20 мая 2022?
- отказываться от водных процедур
- брать в руки острые предметы
- играть с огнем
- гадать
- ссориться и обижать кого-то
Приметы и поверья на Купальницу 20 мая 2022
В старину в этот день было принято рано утром набирать воду из речки или озера. Ведра с водой оставляли на берегу до обеда, чтобы она «настоялась» на солнце. А днем хозяева пригоняли к водоему лошадей и окатывали их водой, которая к этому моменту становилась «целебной». Таким образом, люди смывали из животных болезни и защищали от нечистой силы. Люди также в этот день умывались «целебной» водой. Младенцев купать 20 мая разрешалось только их матерям.
Также в этот день существовала необычная традиция — «воровать» семена на посадку. Считалось, что украденные семена дадут богатый урожай. На Купальницу соседи ходили друг другу в гости и якобы втайне брали чужие семена.
Дождливый день 20 мая обещал, что сентябрь будет теплым. Кроме того, сильный дождь говорил о том, что будет щедрый урожай малины и калины.
Морозное утро в этот день предвещало богатый урожай гречки и злаков. А ясное и звездное небо — к щедрому урожаю ягод и грибов.
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Увидеть ранних ласточек 20 мая — примета того, что год будет для вас счастливым. Если ласточки на Купальницу высоко летают, то погода на ближайшие дни будет хорошей.