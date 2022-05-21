Музыкант Иван Дорн признался, что покинул Украину и с недавних пор обосновался в столице Франции — Париже, пишет Телепрограмма.
«Жена с детьми сейчас в Париже»: Иван Дорн покинул Украину и обосновался в столице Франции
«Жена с детьми сейчас в Париже»: Иван Дорн покинул Украину и обосновался в столице Франции
Я живу в Париже. Ну как живу. Я там месяц не появлялся уже. Я приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми сейчас в Париже. Решает организационные вопросы: квартира, переезды. Вот эта вся тема,
- рассказал Дорн.
По словам Ивана Дорна, он прекрасно знал, что на «Евровидении» победит именно украинская группа. «Я знал на самом деле, что они победят на «Евровидении». Я просто был уверен, что выиграют. Это интересное измерение политики», — заметил украинский исполнитель.
Напомним, что победителем международного песенного конкурса «Евровидение» стала группа из Украины «Kalush Orchestra» с композицией «Stefania». Финал конкурса состоялся в итальянском Турине.
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