«Жена с детьми сейчас в Париже»: Иван Дорн покинул Украину и обосновался в столице Франции

Я живу в Париже. Ну как живу. Я там месяц не появлялся уже. Я приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми сейчас в Париже. Решает организационные вопросы: квартира, переезды. Вот эта вся тема,