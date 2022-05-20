Келли Сильдару стала первой эстонской моделью для куклы Барби

Новую куклу сделают в рамках кампании Dream Gap, которую производитель Barbie запустил для привлечения внимания к положительным образцам для подражания, вдохновляющих девушек мечтать о высоких достижениях.

Для инициированного в 2018 году проекта ежегодно выбирают женщин, способных служить таким примером.

В этом году выбранной оказалась Келли Сильдару. Презентация куклы состоится в следующую среду.