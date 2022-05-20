Фристайлистка Келли Сильдару стала первой представительницей Эстонии, по образу которой сделают куклу Барби, сообщает Rus ERR.
Келли Сильдару стала первой эстонской моделью для куклы Барби
Келли Сильдару стала первой эстонской моделью для куклы Барби
Новую куклу сделают в рамках кампании Dream Gap, которую производитель Barbie запустил для привлечения внимания к положительным образцам для подражания, вдохновляющих девушек мечтать о высоких достижениях.
Для инициированного в 2018 году проекта ежегодно выбирают женщин, способных служить таким примером.
В этом году выбранной оказалась Келли Сильдару. Презентация куклы состоится в следующую среду.
С 13-летнего возраста сноубордистка неоднократно становилась чемпионкой на международных соревнованиях по фристайлу, а на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине завоевала бронзу.