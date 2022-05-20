Пт, 20.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Илона Маска обвинили в домогательствах

Limon.ee
Илона Маска обвинили в домогательствах
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Слон Маск
Слон Маск Фото: James Glover

Издание Insider пишет, что жертвой миллиардера стала бывшая стюардесса SpaceX, сообщает Super.

Бортпроводница, которая обязана была делать пассажиру массаж, рассказала, что Илон показал ей свой пенис, потер ей ногу без согласия и предложил подарить лошадь в обмен на массаж «с продолжением». Девушка отказала, и на работе начались проблемы: ее смены сокращали без объяснения причин. После жалобы в отдел кадров стюардессе предложили уволиться и выплатили компенсацию в размере 250 000 долларов за обещание не подавать в суд.

Маск считает эту историю политическим преследованием.

Ключевые слова
Наверх