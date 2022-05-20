Илона Маска обвинили в домогательствах

Бортпроводница, которая обязана была делать пассажиру массаж, рассказала, что Илон показал ей свой пенис, потер ей ногу без согласия и предложил подарить лошадь в обмен на массаж «с продолжением». Девушка отказала, и на работе начались проблемы: ее смены сокращали без объяснения причин. После жалобы в отдел кадров стюардессе предложили уволиться и выплатили компенсацию в размере 250 000 долларов за обещание не подавать в суд.