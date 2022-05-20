ФОТО ⟩ Весёлый девичник! Эстонская биатлонистка выходит замуж

«В 2016 году у нас завязались отношения, и с тех пор мы неразлучны», — сказала Регина Оя месяц назад в программе Ringvaade.

Регина и 26-летний биатлонист Калев Эрмитс обручились в Тартуском ботаническом саду в мае прошлого года. «Тот день был идеальным. У Регины была тренировка в Тарту, я сказал, что поедем вместе, а потом пойдем в ресторан», — описал Калев день, когда он попросил руки Регины.

Пара поженится 21 мая в Германии. «Мы прошли все инстанции в Эстонии, все документы будут переданы здесь, и нас будет женить человек, который говорит по-эстонски в Германии», - сказала Регина.

«Там вся эта обстановка и декорации совсем другие», — сказал Калев и добавил: «Гостей ждет потрясающее культурное путешествие».

В пятницу Регина рассказала в Instagram, что у нее был лучший девичник, который она только могла себе представить.

«Вчерашний день был как во сне. Я не могу поверить, что я благословлна такими замечательными людьми вокруг меня и лучшим девичником, о котором я когда-либо могла просить», — радовалась она в соцсетях, делясь фотографиями.

Википедия пишет, что Калев Эрмитс из Тарту участвовал в чемпионате по лыжным гонкам вольным стилем на 50 км в Контиолахти, Финляндия, в апреле 2013 года и занял 17-е место среди 142 мужчин. На Кубке IBU в Идресе, Швеция, в ноябре 2013 года он занял 13-е место в мужском спринте на 10 км.