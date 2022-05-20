ПРОГНОЗ ⟩ Каким будет лето в Европе в этом году?

Прогноз Accuweather — это прежде всего обзор общих климатических моделей, которые задают тон на лето. Общие прогнозы на предыдущие годы оказались довольно точными. Явным исключением стал прошлый год, когда для Прибалтики прогнозировалось влажное и прохладное лето. Реальность оказалась совсем иной.

В этом году прогноз Accuweather для Северной Европы очень лаконичен, но в сочетании с другими погодными моделями картина в общих чертах представляется.

Лето-2022 в Европе

Accuweather прогнозирует, что большая часть Европы снова столкнется с летними температурами выше среднего. В целом лето в Европе ожидается засушливым, но исключение составляют Балканы, где иногда очень сильная жара чередуется с грозами. Как и в прошлом году, на Балканах количество дней с температурой выше 32 градусов по Цельсию должно быть выше среднего многолетнего показателя.

Фото: Accuweather

В других частях Европы должно быть меньше гроз, но в некоторых местах их интенсивность может быть такой же, как и в прошлом году, когда крупные наводнения обрушились на Центральную Европу, особенно на Германию.

Температура будет подниматься выше 32 ° C чаще, чем в среднем по Европе. Летний Мадрид или Афины могут быть не самыми приятными направлениями для путешествий.

Фото: Accuweather

Ожидается, что летняя жара придет на Британские острова рано, но не продлится в течение всего лета. Скорее, температура будет колебаться. В Лондоне можно ожидать дней, когда температура будет достигать отметки выше 32°C, но это вполне типично.

Скандинавия и Прибалтика

Насчет этой части Европы Accuweather довольно немногословен, но жары, подобной южноевропейской, здесь не ожидается. Прогнозируется, что периоды дождей будут чередоваться с более засушливыми периодами.

Издание Severe Weather Europe обобщает свой прогноз погоды на лето, основанный на трех различных моделях, и прогноз в целом аналогичен: в большей части Европы ожидается сухое и более теплое, чем в среднем, лето, но погода на севере обещает быть более изменчивой. С севера Скандинавии иногда могут приходить холодные фронты, приводящие к грозам.

Фото: Severe Weather Europe

Согласно среднедолгой европейской модели погоды, лето у нас будет немного теплее, чем в обычно, а в большей части Европы температура воздуха будет достаточно выше, чем обычно.

Фото: Severe Weather Europe