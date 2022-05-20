Запрет на маникюр и педикюр в 21 веке: абсурдные законы Туркменистана при новом президенте

На прошлой неделе 40-летний отпрыск начал играть в Верховного лидера и сразу подписал ряд новых законов. Они коснулись прав женщин.

"Облегающая" одежда

Признана вне закона. Женщинам настоятельно рекомендовано облачаться только в национальные платья.

Наращивание ногтей и ресниц

Отныне запрещено, все мастера обязаны убрать этот вид услуги. Иначе - 15 суток.

Поскраска волос

Также запрещается - и в парикмахерских, и на дому.

Машины

Водителям запрещено возить женщин. И таксистам, и частникам. Записано так: "Лицо женского пола может быть в автомобиле лишь в сопровождении родственника мужского пола и только не позднее 20:00". Но даже так женщина отныне не может сидеть на переднем сидении. Дорожной полиции разрешили взымать штраф в 2000 долларов с нарушителей.

После 8 вечера

Нахождение женщины вне дома "подлежит выяснению". Для выхода на улицу должна быть причина.

Косметические процедуры

Сотни женщин лишились работы по обвинению в том что у них сделаны.. грудные импланты! А ещё - татуаж бровей и увеличены губ. Более того, на улицах специальные патрули проверяют руками (!) не увеличены ли губы.

Ботокс

Признан сильнодействующим ядом и запрещён к ввозу и применению.

Часть из этих законов уже вступила в силу, другие применяются на практике неофициально, но с ещё большим рвением.

В этом месяце там ждут очередного прорыва. Меджлис, или Государственная Дума Туркмении, обсуждает полный запрет на выезд женщин за рубеж. Ибо они.. "подрывают репутацию страны, выезжая за границу".

Нельзя ходить по улицам, взявшись за руки.

Да, даже женатым. И одним дело запретом не ограничилось.

В городе Мары милиция устроила облаву на тех, кто ходил на улицам, державшись за руки. Десятки человек были задержаны и доставлены в отдел полиции по обвинению в "нарушении общественных устоев туркменского общества". Доставляли грубо, в наручниках, после чего составляли протоколы.

И самое интересное.