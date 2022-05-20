«Обнаженное» платье бывшего ангела Victoria’s Secret в Каннах произвело фурор

О преимуществах собственной внешности Амбросио прекрасно знает и всегда блистает на светских тусовках ярче остальных. Любой наряд на красавице смотрится безупречно и сексуально.

При этом Алессандра считает, что одной только красоты недостаточно, чтобы добиться успеха. «Иметь идеальное тело — это еще не все. Идеальный зад не делает вас интересным человеком», — заявляла модель.

Привыкшая демонстрировать нижнее белье и купальники бразильянка уверенно чувствует себя в очень открытых платьях. И, на радость поклонникам-мужчинам, чаще всего предпочтение отдает именно откровенным образам.

А самое главное, что Алессандра умудряется любое «голое» платье превратить не в вульгарный, а чувственный и запоминающийся наряд. Звезда подиумов и глянца часто выбирает хоть и откровенные, но очень необычные наряды. И сейчас, на Каннском кинофестивале-2022, продемонстрировала очередной из таких.

Алессандра Амбросио. Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch

Бразильянка посетила каннский показ фильма «Время Армагеддона» в белом платье от французского дизайнера Стефана Роллана. Пышная юбка создавала эффект облака. А лиф, кажется, состоял только из трех «ракушек», сверкающих драгоценными камнями и кристаллами. Только приглядевшись, можно было заметить, что они крепятся на прозрачной тонкой ткани.

Этот наряд можно считать настоящим произведением искусства.

Алессандра Амбросио. Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch

Амбросио дополнила платье белыми «оперными» перчатками, крупным ожерельем и соответствующими каплевидными серьгами. И появилась на страницах всех зарубженых СМИ.

Похоже, это платье станет лучшим нарядом нынешнего фестиваля.