Певица Земфира представила на своем Youtube-канале видеоклип на новую композицию «Мясо». Артистка выступила автором музыки, слов, а также записала вокально часть и стала продюсером работы, пишет "Рамблер".
Земфира опубликовала видеоклип на новую песню «Мясо» о событиях на Украине
Земфира опубликовала видеоклип на новую песню «Мясо» о событиях на Украине
В создании видеоклипа ей помогала подруга и давний соавтор, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова, которая срежиссировала видеоряд, подобрала изображения, а также выполнила монтаж.
Помимо этого, в работе над композицией принимали участие Дмитрий Емельянов и братья Артем и Артур Рамазановы-Остапенко.
В прошлом месяце Рената Литвинова на своем YouTube-канале представила видео, в котором прочла текст хита немецкой актрисы Марлен Дитрих «Где цветы». Земфира осуществила саунд-дизайн материала.
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