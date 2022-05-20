Земфира опубликовала видеоклип на новую песню «Мясо» о событиях на Украине

В создании видеоклипа ей помогала подруга и давний соавтор, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова, которая срежиссировала видеоряд, подобрала изображения, а также выполнила монтаж.

Помимо этого, в работе над композицией принимали участие Дмитрий Емельянов и братья Артем и Артур Рамазановы-Остапенко.