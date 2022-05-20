В медицинской маске и не дома: тяжелое протекание беременности изводит Регину Тодоренко

Материнство всегда привлекало Регину. После рождения старшего сына Майкла знаменитость полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Даже короткие отлучки из дома выбивали Тодоренко из хрупкого эмоционального равновесия.

Разумеется, постоянный стресс сказался на состоянии беременной знаменитости. Врачи честно предупредили Тодоренко о проблемах, с которыми она может столкнуться из-за нервов. Можно представить, в каком настроении знаменитость пребывала последние недели.

Многие считали, что Регине уже пора бы было родить, однако этого пока так и не произошло. Звезда продолжает активно делиться всем происходящим. К примеру, сейчас Тодоренко показала очень странное черно-белое фото.

Регина Тодоренко Фото: скриншот из инстаграма Регины Тодоренко