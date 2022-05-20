Вторая беременность ведущей протекает тяжело. Поклонники страшно переживают за звезду, ведь ранее ей напророчили проблемы, пишет ЭГ.
В медицинской маске и не дома: тяжелое протекание беременности изводит Регину Тодоренко
Материнство всегда привлекало Регину. После рождения старшего сына Майкла знаменитость полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Даже короткие отлучки из дома выбивали Тодоренко из хрупкого эмоционального равновесия.
Разумеется, постоянный стресс сказался на состоянии беременной знаменитости. Врачи честно предупредили Тодоренко о проблемах, с которыми она может столкнуться из-за нервов. Можно представить, в каком настроении знаменитость пребывала последние недели.
Многие считали, что Регине уже пора бы было родить, однако этого пока так и не произошло. Звезда продолжает активно делиться всем происходящим. К примеру, сейчас Тодоренко показала очень странное черно-белое фото.
На снимке телеведущая лежит на диване и, предполагают фанаты, явно не дома. У встревожившихся поклонников сложилось впечатление, что сейчас Регина находится в больнице. Недаром же в момент съемки на звезде была медицинская маска. Возможно, что Тодоренко наконец-то собирается рожать.