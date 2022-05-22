Как использовать таблетки для посудомойки в быту: 7 неожиданных идей

Средство для посудомоечных машин выглядит как маленький брикет овальной или прямоугольной формы — отсюда и название. Состоит из химических веществ разного свойства. В основе — моющие и ополаскивающие соли, которые растворяют жир. Дополнительные элементы смягчают жесткую воду, дезинфицируют и растворяют накипь. Например, фосфаты препятствуют образованию разводов от капель воды.​​

Таблетки помогут справиться не только с грязной посудой, но и выручат в других домашних делах

Уберут запах из сливного отверстия

На трубах оседают частички еды, жир, грязь. Во влажной среде органические остатки начинают гнить, появляется специфический запах. Справиться с неприятным ароматом может одна таблетка для посудомойки. Положи ее в раковину, медленно лей сверху горячую воду, пока брикет полностью не растворится. Активные вещества быстро, надолго избавят от затхлости, заодно прочистят трубы.

Отстирают кухонные полотенца

Кухонный текстиль — головная боль любой хозяйки. На полотенцах постоянно появляются трудновыводимые пятна от жирной еды, соусов, чая или кофе. Но соли отстирывают даже засаленные тряпочки. Таблетки нужно растолочь в порошок, залить теплой водой, замочить вещи на 2-3 часа. Часть средства можно добавить в барабан машинки-автомат.

Удалят налет в чайнике и кружках