Таблетки стоит купить даже тем, у кого нет посудомоечной машины. Для чего они нужны — рассказывает «Лиза».
Как использовать таблетки для посудомойки в быту: 7 неожиданных идей
Средство для посудомоечных машин выглядит как маленький брикет овальной или прямоугольной формы — отсюда и название. Состоит из химических веществ разного свойства. В основе — моющие и ополаскивающие соли, которые растворяют жир. Дополнительные элементы смягчают жесткую воду, дезинфицируют и растворяют накипь. Например, фосфаты препятствуют образованию разводов от капель воды.
Таблетки помогут справиться не только с грязной посудой, но и выручат в других домашних делах
Уберут запах из сливного отверстия
На трубах оседают частички еды, жир, грязь. Во влажной среде органические остатки начинают гнить, появляется специфический запах.
Отстирают кухонные полотенца
Кухонный текстиль — головная боль любой хозяйки. На полотенцах постоянно появляются трудновыводимые пятна от жирной еды, соусов, чая или кофе. Но соли отстирывают даже засаленные тряпочки. Таблетки нужно растолочь в порошок, залить теплой водой, замочить вещи на 2-3 часа. Часть средства можно добавить в барабан машинки-автомат.
Удалят налет в чайнике и кружках
Внутри заварочного чайника, френч-пресса, в кружках остается черный налет от напитков, который сложно удалить даже абразивными порошками. Для этих целей сгодится таблетка для посудомойки. Положи в емкость, залей кипятком, дай постоять полчаса.
Как аккуратно ни готовь, все равно на панелях появляются жирные пятна, на которые оседает слой пыли. Отмыть «голыми руками» такое загрязнение нереально. Но мы знаем одно средство: раствори щелочной брикет в литре горячей воды, вымой дверцы, вытри насухо. Таблетки так же хорошо справляются с грязью на вытяжках и решетках вентиляции.
Удалят нагар со сковороды
Во время пользования сковородками образуется неприятный нагар.
Очистят микроволновку и духовку
Таблетки спасают даже старые духовки с многолетним жировым налетом. Приготовь кашицу из щелочи и воды, нанеси средство плотным слоем на грязные места, оставь на 1-2 часа. Аккуратно убери жир влажной губкой, прополощи, вытри насухо салфетками. Если загрязнения умеренные, сделай концентрированный раствор и обработай духовой шкаф, противни, микроволновку. Промой все чистой водой, убери влагу бумажными полотенцами.
Отстирают белые кеды
Белая обувь с тканевой основой быстро теряет привлекательный вид. Вернуть первоначальную белизну поможет одна посудомоечная таблетка. Удали видимую грязь и пыль с кроссовок, положи в тазик с щелочным раствором.