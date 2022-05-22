Эти знаки Зодиака ненавидят всех вокруг

Скорпион

Скорпионов бесят открытые миру люди. Представители стихии Воды считают, что за улыбкой собеседник пытается скрыть лицемерие.

Эти представители водной стихии отличаются харизмой, темпераментом, сильным характером. Страстные Скорпионы упрямы и на многое способны на пути к достижению цели. Они хладнокровны и амбициозны, но не любят идти по головам, как привыкли думать окружающие. Просто Скорпионы живут по принципу "око за око, зуб за зуб". Они считывают настроение собеседника, и, если кто-то сердится на них, рождённые с этим знаком зодиака отвечают взаимностью. Поначалу Скорпионы могут скрывать чувства, но простая неприязнь быстро сменяется ненавистью, держать её в себе становится ох как сложно.

Овен

Овны начинают мстить людям, которые отказываются их боготворить. Причём свои действия эти представители огненной стихии местью не считают — просто уверены, что "врагам" воздаётся.

Типичные представители стихии Огня, которым покровительствует Марс, импульсивны, инициативны, упрямы и энергичны. А ещё очень вспыльчивы. Овны уверены в себе и не понимают, почему не все люди их боготворят. Те, кому они не нравятся, сразу переходят в категорию врагов, и Овны начнут мстить. Что примечательно, ненависти они замечать не будут, потому что посчитают, что оппоненты получают то, что заслужили.

Дева

Девы — известные педанты, которые не любят, когда кто-то рушит их планы. Они испытывают ненависть к тем, кто помешал их мечтам сбыться.